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Тони Белью дал прогноз на бой-реванш Ковалев - Уорд
Тони Белью дал прогноз на бой-реванш Ковалев - УордБывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Белью дал свой прогноз на бой-реванш россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).

«Я думаю, что Ковалев выйдет за досрочной победой, и это его единственный шанс победить Уорда - по очкам он у него не выиграет, приводит слова Белью Sky Sports.  - Если Ковалев потрясет его - поверьте мне, на этот раз он его не отпустит. В первом бою не столько выиграл Уорд, как проиграл Ковалев - у него был шанс, и он им не воспользовался.

Когда было объявлено о том, что будет реванш, мне сначала казалось, что шансы в нем будут 60 на 40 в пользу Андре Уорда. Но сейчас я бы оценил их шансы как 51 на 49 в пользу Уорда. Я считаю, что он выиграет по очкам, но говорю это без уверенности».

Матч-реванш Уорд-Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США).
По материалам: Boxingnews
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