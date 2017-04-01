Тони Белью дал прогноз на бой-реванш Ковалев - Уорд

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Белью дал свой прогноз на бой-реванш россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).«Я думаю, что Ковалев выйдет за досрочной победой, и это его единственный шанс победить Уорда - по очкам он у него не выиграет, приводит слова Белью Sky Sports. - Если Ковалев потрясет его - поверьте мне, на этот раз он его не отпустит. В первом бою не столько выиграл Уорд, как проиграл Ковалев - у него был шанс, и он им не воспользовался.Когда было объявлено о том, что будет реванш, мне сначала казалось, что шансы в нем будут 60 на 40 в пользу Андре Уорда. Но сейчас я бы оценил их шансы как 51 на 49 в пользу Уорда. Я считаю, что он выиграет по очкам, но говорю это без уверенности».Матч-реванш Уорд-Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США).