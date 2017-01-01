Дэйна Уайт: Если Конор ударит Флойда локтем или ногой, то потеряет много денег

Контракт запрещает Конору Макгрегору бить ногами, локтями и «жестоко нарушать» правила в бою против Флойда Мейвезера, иначе его ждет крупный штраф, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.«Вообще нет вариантов, чтобы это произошло. Это прописано в контракте, самым первым пунктом, приводит слова Уайта Bloodyelbow. - Второй пункт – это боксерский бой, санкционированный Атлетической комиссией штата Невада. Поскольку мы говорим о Мейвезере, то в случае [нарушения этих правил] вас ждет судебный иск. Вы знаете, насколько Конор любит деньги. Конор потеряет очень большие суммы денег, если что-то подобное произойдет», – сказал Уайт.Поединок между Мейвезером и Макгрегором по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.Ожидается, что Мейвезер и Макгрегор заработают около $ 100 млн каждый, а суммарный доход участников и организаторов поединка превысит $ 636 млн.