На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Сегодня, 16 июня, в Харькове стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Накануне сборная Украины провела открытую тренировку.

Читайте также: Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу в Харькове
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу в Харькове
Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу
Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины
Состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу среди женщин
Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)
Ломаченко поддержал сборную Украины накануне чемпионата Европы по боксу
Харьков готовится к проведению чемпионата Украины-2016 по боксу
В Анапе стартует чемпионат Европы по боксу среди юниоров
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Дэйна Уайт: Если Конор ударит Флойда локтем или ногой, то потеряет много денег
Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)
Уайлдер арестован за хранение марихуаны
Уорд: Судьи первого боя с Ковалевым отработали шикарно
Советник Мейвезера: Конор может надрать задницу любому, и Флойд это отлично понимает
Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)
Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)
Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)
Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)
Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Последние новости спорта

17:40 Валерия Люлько и Максим Долгов – четвертые на ЧЕ в прыжках в воду с вышки в миксте 33 | Прыжки в воду

16:59 Фелипе Масса: Алонсо лучше уйти 63 | Формула-1

16:21 Хертогенбос. Сестры Киченок покидают турнир в полуфинале 94 | Теннис

16:05 Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал 101 | Теннис

15:47 Хертогенбос. Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал 131 | Теннис

13:17 Мэр Нэшвилла проиграла пари мэру Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина 116 | Хоккей

12:27 Дэйна Уайт: Если Конор ударит Флойда локтем или ногой, то потеряет много денег 232 | Бокс

11:51 Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео) 172 | Бокс / Видео

11:31 Уайлдер арестован за хранение марихуаны 121 | Бокс

11:19 Уорд: Судьи первого боя с Ковалевым отработали шикарно 151 | Бокс

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)





Топ-новости недели

Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии
Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер
Долгов и Горшковозов – чемпионы Европы в синхронных прыжках в воду с вышки
Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал
Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (230)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги