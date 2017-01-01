Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Сегодня, 11:51 0 | Бокс / Видео

Сегодня, 16 июня, в Харькове стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Накануне сборная Украины провела открытую тренировку.



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Сегодня, 16 июня, в Харькове стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Накануне сборная Украины провела открытую тренировку.