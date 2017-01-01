Уайлдер арестован за хранение марихуаны

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) был арестован за хранение марихуаны. 14 июня Уайлдер был остановлен дорожной полицией за нарушение законодательство штата Алабама о тонировке стекол, и инспектор почуял запах наркотика из его автомобиля. При обыске полиции удалось найти марихуану, сообщает Boxing Scene.Уайлдера обвинили в незаконном хранении марихуаны второй степени. Боксёра отпустили из полиции под залог в $ 1 тыс. Сторона боксёра уверяет, что найденное принадлежит не ему. По словам адвоката Пола Паттерсона, Уайлдер уезжал из штата на несколько дней, и в это время машиной пользовался другой человек. Боксёр забрал автомобиль из своего автопарка уже с наркотиками».