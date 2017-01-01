Уорд: Судьи первого боя с Ковалевым отработали шикарно

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд похвалил судей его первого боя с Сергеем Ковалёвым. Американец выиграл поединок со счётом 114-113 по версии всех трёх судей.«В первый раз всё прошло, как я и думал», — приводит слова Уорда Boxing Scene. - Я считал, что выиграл с перевесом в два раунда. Но там были близкие раунды, в которых можно выбрать разные стороны. Я не знаю, как каждый отдельный человек оценивает раунды. Но если судить по счёту, то судьи отработали шикарно, так как приняли одинаковые решения. Когда трое разных судей, которые не общаются по ходу боя, принимают одинаковое решение — перед ними надо снять шляпу».Матч-реванш Уорд-Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США).