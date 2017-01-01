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Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет

Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/ IBO/WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) сейчас находится в слишком плохой форме для выхода в ринг. В то же время, Джошуа согласен на бой с ним, когда Фьюри улучшит кондиции.

«Не думаю, что Тайсон сейчас даже шнурки завязать себе сможет, — приводит слова Джошуа Sky Sports. - Когда он придёт в форму, тогда и я буду готов. Мы терпеливы. Я желаю ему быстрого решение всех проблем за пределами ринга. Люди хотят увидеть наш бой, и я не могу дождаться его возвращения».

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По материалам: Чемпионат.com
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