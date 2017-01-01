Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/ IBO/WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) сейчас находится в слишком плохой форме для выхода в ринг. В то же время, Джошуа согласен на бой с ним, когда Фьюри улучшит кондиции.
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