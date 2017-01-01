Хэя оштрафовали на $ 32 тыс. за поведение перед боем с Белью

Сегодня, 11:47 46 | Единоборства / Бокс

Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) оштрафовал бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя на 25 тыс. фунтов стерлингов ($ 32 тыс.) за поведение перед боем с Тони Белью. Хэя обвинили в угрозах в адрес соперника и оскорблении его фанатов.



«Стюарды BBBoC рассмотрели поведение и комментарии Дэвида Хэя перед боем с Тони Белью. Мистер Хэй признал, что его поведение было неправильным и создавало боксу плохую репутацию», — приводит текст заявления совета Boxing Scene.



Поединок завершился досрочной победой Белью. В этом бою Хэй порвал ахиллово сухожилие.



Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) оштрафовал бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя на 25 тыс. фунтов стерлингов ($ 32 тыс.) за поведение перед боем с Тони Белью. Хэя обвинили в угрозах в адрес соперника и оскорблении его фанатов.«Стюарды BBBoC рассмотрели поведение и комментарии Дэвида Хэя перед боем с Тони Белью. Мистер Хэй признал, что его поведение было неправильным и создавало боксу плохую репутацию», — приводит текст заявления совета Boxing Scene.Поединок завершился досрочной победой Белью. В этом бою Хэй порвал ахиллово сухожилие.