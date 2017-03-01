Бой Мейвезер — Макгрегор официально подтвержден

Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) и Конор Макгрегор (21-3) официально подтвердили проведение поединка. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Встреча пройдёт на арене MGM Grand.Переговоры о проведении поединка между Мейвезером и Макгрегором по правилам бокса шли давно. Несколько дней назад стало известно, что промоутерская компания Мейвезера Mayweather Promotions зарезервировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе на 26 августа, но позже появилась информация, что бронь была снята.Теперь оба бойца подтвердили факт подписания контракта на поединок в социальных сетях.Британское издание Mirror сообщает, что Мейвезер и Макгрегор заработают около $ 100 млн каждый, а суммарный доход участников и организаторов поединка превысит $ 636 млн.