Комментарий Федерации бокса Украины о не допуске части российской делегации на ЧЕ-2017 в Харькове

«Вопросом пропуска иностранных граждан на территорию Украины занимается Государственная пограничная служба Украины. Опираясь на постановление №367 "Про утверждение Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё”, было принято решение про не допуск части делегации команды России на территорию Украины. Федерация бокса Украины выступает за соблюдение спортивного принципа, однако, если со стороны представителей российской делегации были правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции.



Все документы относительно состава российской делегации мы заблаговременно подали в соответствующие органы, которые принимают решение о допуске. Среди не допущенных на соревнования боксёр в весовой категории до 81 кг, несколько болельщиков, журналисты и пресс-атташе Федерации бокса России. Всего 9 человек. Сейчас идёт речь о замене спортсмена в обозначенной весовой категории», — говорится в заявлении ФБУ.