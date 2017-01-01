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Комментарий Федерации бокса Украины о не допуске части российской делегации на ЧЕ-2017 в Харькове
Комментарий Федерации бокса Украины о не допуске части российской делегации на ЧЕ-2017 в ХарьковеФедерация бокса Украины прокомментировала не допуск части делегации сборной России на территорию Украины, отметив, что решения по данному вопросу находятся в компетенции Государственной пограничной службы Украины.

«Вопросом пропуска иностранных граждан на территорию Украины занимается Государственная пограничная служба Украины. Опираясь на постановление №367 "Про утверждение Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё”, было принято решение про не допуск части делегации команды России на территорию Украины. Федерация бокса Украины выступает за соблюдение спортивного принципа, однако, если со стороны представителей российской делегации были правонарушения, то решение о въезде не в нашей компетенции.

Все документы относительно состава российской делегации мы заблаговременно подали в соответствующие органы, которые принимают решение о допуске. Среди не допущенных на соревнования боксёр в весовой категории до 81 кг, несколько болельщиков, журналисты и пресс-атташе Федерации бокса России. Всего 9 человек. Сейчас идёт речь о замене спортсмена в обозначенной весовой категории», — говорится в заявлении ФБУ.

42-й чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет во дворце спорта «Локомотив» в Харькове с 16 по 24 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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