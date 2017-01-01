AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд в Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ

Сегодня, 15:19 20 | Единоборства / Бокс









«Мы направили письмо в адрес AIBA. В ближайшее время ждем решения по данной ситуации. Также ждем реакцию Федерации бокса Украины» -цитирует



Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня. Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 килограмма. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) в ближайшее время рассмотрит ситуацию, связанную с запретом на въезд на Украину российскому боксеру Георгию Кушиташвили для участия в чемпионате Европы. Ранее стало известно , что Кушиташвили, а также пресс- атташе федерации Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде в Украину.«Мы направили письмо в адрес AIBA. В ближайшее время ждем решения по данной ситуации. Также ждем реакцию Федерации бокса Украины» -цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня. Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 килограмма.