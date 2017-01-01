Флойд Мэйвезер снял бронь арены в Лас-Вегасе на 26 августа

Промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего Mayweather Promotions сняла бронь арены MGM Grand в Лас-Вегасе на 26 августа, сообщает издание LA Times со ссылкой на главу Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннетта.О том, что Мейвезер забронировал эту площадку для организации вечера бокса стало известно днем ранее. Многочисленные СМИ начали рассматривать эту дату и площадку в качестве времени и места проведения широко обсуждаемого поединка Мейвезера против чемпиона UFC Конора МакГрегора.Тем не менее, все может снова измениться после встречи Атлетической комиссии в среду, допускает Беннетт.Если же Мейвезер окончательно отказался от даты в августе, тогда наиболее вероятное время поединка – ноябрь, сообщает LA Times, ссылаясь на график бронирования арены и проведения других спортивных мероприятий.«Заключена ли сделка? Нет. Думаю, ли я, что бой в итоге будет организован? Да», – сказал Беннетт.