Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины

Сегодня, 14:59 0 | Единоборства / Бокс

Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы по боксу в Харьков, будут возвращены из Украины в Россию, сообщает



Боксеру Георгию Кушиташвили (вес – до 81 кг), а также пресс-атташе федерации, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде в Украину на чемпионат Европы.



«Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», – сказала Романова.



42-й чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет во дворце спорта «Локомотив» в Харькове с 14 по 26 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы по боксу в Харьков, будут возвращены из Украины в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова.Боксеру Георгию Кушиташвили (вес – до 81 кг), а также пресс-атташе федерации, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде в Украину на чемпионат Европы.«Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», – сказала Романова.42-й чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет во дворце спорта «Локомотив» в Харькове с 14 по 26 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.