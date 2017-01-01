Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины

Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы по боксу в Харьков, будут возвращены из Украины в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова.
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