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Ковалев: Когда вижу лицо Уорда, хочу ударить

Ковалев: Когда вижу лицо Уорда, хочу ударить

17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш, в котором россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) попытается вернуть пояса чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), утраченные им в первом бою с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).

Ковалев не скрывает своего неприязненного отношения к своему сопернику и его команде.

«Когда я вижу его лицо, то хочу ударить. Я получу эту возможность 17 июня, и я очень счастлив за эту возможность разбить его лицо, — приводит слова Ковалёва BoxingScene. - Мне не нравится этот парень и его команда, они — лжецы.

Он сказал, что дал мне этот матч-реванш в подарок болельщикам бокса. Не нужно лгать. Он должен был дать мне реванш по контракту или же уйти на пенсию. Jay-Z (владелец промоутерской компании, ведущей дела Уорда) заплатит ему $ 7 млн. Конечно же, он даст реванш, а после этого боя я больше не хочу иметь дело с его командой. Эта команда ведет грязную политику. Они не могут доказать ни слова из того что говорят. Они поплатятся за все, что говорят и делают.

Я вообще не уважаю его команду, потому что, в моих глазах, они ублюдки. Я вижу, что никто не хочет с ними работать».
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