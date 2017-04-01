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Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою

Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою. Фото boxingscene.com

Вирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA/IBF/WBO американца Андре Уорда (31-0, 15 КО), заявил, что в матче реванше россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) увидит другого Андре.

«Ковалев точно не увидит перед того же бойца, что был в первом бою.  — приводит слова Хантера Boxingscene. — И на то есть несколько причин. Мы всегда выходим в ринг, имея в распоряжении несколько планов. Так было всегда.

Я не буду просить Уорда делать то, что он не сможет сделать, что не сработает, или то, что не практиковал. У него достаточно мастерства, чтобы приспособиться к сопернику. Поэтому, я полагаю, что плана "А” на бой будет более, чем достаточно».

 Матч-реванш Уорд-Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США).

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