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Сергей Ковалев опроверг информацию о получении гражданства США

Сергей Ковалев опроверг информацию о получении гражданства США

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО) в интервью «Чемпионату» признался, что не собирается получать гражданство США.

Ранее появилась информация о том, что Ковалев перед реваншем с Андре Уордом готовится стать гражданином Америки.

«Это полная чушь! Сам был удивлён, узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам».

А слухи базировались на следующем. Андрей Шкаликов в интервью gazeta.ru расссказал:

«Ковалёв очень популярен в США, возможно, даже больше чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином – официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живет он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США».

Подобный комментарий Андрей Шкаликов дал и «Р-Спорт».  

«Мне об этом рассказали разные люди. В первую очередь, его первый тренер Сергей Владимирович Новиков, и второй - Владимир Викторович Рощенко. Я не знаю, как он решит. Может быть, у него будет двойное гражданство, может быть, он откажется. Но то, что он купил дом в Голливуде, и у него ребенок родился в Америке, это уже определяет то, что ему там хорошо. Это только решение Сергея, поэтому я не могу вам ничего четко сказать. Но ему и в России тепло и хорошо, у него здесь и мама, и папа. Они живут в Копейске, и я их прекрасно знаю. Мы родились в одной деревне - город Копейск, поселок Горняк. А возможно это или невозможно - как решит он, его жена и его семья».

Менеджер Ковалева Эгис Климас опроверг появившуюся информацию о том, что спортсмен готовится стать гражданином США.

Напомним, 17 июня Сергей Ковалев проведет в Лас-Вегасе (США) матч-реванш против действующего чемпиона мира по версия WBA/WBO/ IBF американца Андре Уорда (31-0, 15 КО).
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