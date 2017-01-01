На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы

Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы

Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже на следующей ежегодной церемонии будет принят в Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame).
Об этом сообщает  «24» со ссылкой на американского эксперта бокса, который вместе с членами Ассоциации боксерских писателей Америки ежегодно проводит отбор в члены IBHOF.

«И Виталий, и Владимир Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы. Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года. По правилам нашей организации, в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее, чем 5 лет назад. Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел 8 сентября 2012 года. То есть, его включение в IBHOF на следующей церемонии будет не только логичным, но и правильным шагом с нашей стороны», – отметил собеседник.

Относительно Владимира Кличко, по словам эксперта, то его появление в Зале славы возможно в 2022 году, если украинец сейчас объявит о завершении своей боксерской карьеры.

«Если он проведет матч-реванш против Джошуа, то все будет зависеть от того, сколько он еще будет выходить в ринг в качестве действующего боксера. Мы в любом случае будем придерживаться нашего правила, боксер включается в Зал славы через пять лет после завершения карьеры», – подчеркнул он.

Зал славы и музей бокса расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США и был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса – чемпионов мира, которые родились в Канастоте. За 27 лет этот музей получил мировое признание, в Международный зал боксерской славы были включены Мохаммед Али, Майк Тайсон, Джо Луис, Макс Шмеллинг, Рокки Марчиано, Джо Фрейзер, Джек Демпси, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Феликс Тринидад, Риддик Боу и многие другие знаменитые боксеры.

Последняя церемония прошла в Канастоте 11 июня, очередными членами Международного зала боксерской славы стали легендарный Эвандер Холифилд, чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антони Баррера и Джонни Тапиа (посмертно), который также становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Виталия Кличко примут в Международный зал боксерской славы
Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы
Из Международного зала боксерской славы похищены чемпионские пояса (+Фото )
Шакил О'Нил, Аллен Айверсон и Яо Мин стали членами Зала славы баскетбола
Леброн Джеймс: Ранее мне уже доводилось сражаться с четырьмя членами Зала славы
Виталий Кличко объявил о завершении боксерской карьеры
Майкл Джордан пропустит церемонию своего включения в Зал славы FIBA
Теннисист из ЮАР исключен из Зала славы из-за подозрений в изнасиловании
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы
Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы
Эдди Хирн: Реванш Белью — Хэй может состояться в декабре
Компания Мейвезера-младшего зарезервировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа
Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Последние новости спорта

20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 37 | Теннис

17:54 Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко 125 | Теннис / Главные новости спорта

17:34 Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте 109 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:00 Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 101 | Бокс

16:24 Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы 126 | Бокс

15:55 Нико Росберг опроверг слухи о возвращении в Формулу-1 144 | Формула-1

15:45 Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом 87 | Формула-1

15:34 Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая 222 | Теннис

14:44 Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме 163 | Теннис

14:29 Долгополов стартовал с победы на турнире в Хертогенбосе 223 | Теннис

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте
Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях
НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и стал чемпионом
Хэмилтон: Мы нанесли настоящий удар по Ferrari








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (177)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги