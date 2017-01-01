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Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы

Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы

Американский боксер Эвандер Холифилд  введен в Международный зал боксерской славы, торжественная церемония прошла в Канастоте (США, штат Нью-Йорк).

54-летний Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, WBF. Также он является серебряным призером Панамериканских игр 1981 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первой тяжелой и тяжелой.

На профессиональном ринге Холифилд провел 57 боев, в которых одержал 44 победы (29 нокаутом), потерпел 10 поражений, два поединка завершил вничью и один бой не состоялся.
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