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Эдди Хирн: Реванш Белью — Хэй может состояться в декабре

Эдди Хирн: Реванш Белью — Хэй может состояться в декабре

Промоутер Эдди Хирн заявил, что матч-реванш между Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) и Тони Белью (29-2-1, 19 КО) может состояться в декабре.

Напомним, в марте Белью досрочно победил Хэя, который по ходу поединка травмировал ахиллово сухожилие.

«Думаю, из-за травмы Дэвида оставим реванш на декабрь, чтобы наверняка быть уверенным, что он всё залечит и хорошо подготовится, — цитирует Хирна Sky Sports News. — Публика хочет видеть реванш. И хотя я считаю, что Тони может побить чемпиона WBO Джозефа Паркера и стать мировым чемпионом в супертяжёлом весе, частично я хочу, чтобы он провёл реванш с Хэем и доказал, что может сделать это без всяких оправданий».

Вместе с тем, добавил Хирн, Дэвиду на этот раз придётся умерить аппетиты и звёздность, потому что перед реваншем он будет проигравшей стороной.

«Когда нам предложили бой с Хэем, Тони не считал контракт справедливым, но я всё же его убедил. Теперь всё просто: Белью хочет, чтобы Хэю предложили то же, что было предложено ему. Впрочем, у Дэвида и нет иных вариантов: ему нужен этот реванш», — заявил Эдди.
По материалам: vringe.com
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