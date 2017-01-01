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Компания Мейвезера-младшего зарезервировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа

Компания Мейвезера-младшего зарезервировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа

Компания 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего Mayweather Promotions забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе на 26 августа. На 25 августа арена также зарезервирована для проведения взвешивания, сообщает Boxing Scene.

Ожидается, что арена забронирована для проведения поединка Мейвезера с чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором. Сам Макгрегор накануне опубликовал в социальной сети запись с хештегом «БД», что многие расшифровали как «большие деньги» и также сочли намёком на скорое проведение боя.

По материалам: Чемпионат.com
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