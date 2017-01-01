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Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)
Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (31-2, 19 КО) готовится к поединку против россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО). Бой пройдет 1 июля в Москве. На кону поединка  вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.
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