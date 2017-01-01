Эдди Хирн: Нигерия — фаворит на проведение реванша Кличко — Джошуа

Сегодня, 13:38 0 | Единоборства / Бокс

Промоутер Эдди Хирн заявил, что матч-реванш украинца



«Думаю, Нигерия — один из фаворитов. Люди воспринимают её как страну, где огонь добывают трением. Но это очень мощная экономика с огромным средним классом, и там уже проводят много больших мероприятий, особенно поп-концертов», — приводит слова Хирна iFL TV.



Джошуа в детстве пожил в Нигерии. «В спорте ты представляешь людей. Контур Нигерии вытатуирован у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной», — сказал он.



Отметим, что о матче-реванше Джошуа — Кличко еще не было объявлено официально.



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Промоутер Эдди Хирн заявил, что матч-реванш украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО) и британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), вероятно, пройдет в Нигерии.«Думаю, Нигерия — один из фаворитов. Люди воспринимают её как страну, где огонь добывают трением. Но это очень мощная экономика с огромным средним классом, и там уже проводят много больших мероприятий, особенно поп-концертов», — приводит слова Хирна iFL TV.Джошуа в детстве пожил в Нигерии. «В спорте ты представляешь людей. Контур Нигерии вытатуирован у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной», — сказал он.Отметим, что о матче-реванше Джошуа — Кличко еще не было объявлено официально.