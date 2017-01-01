Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу в Харькове

Вчера, 9 июня, состоялась открытая тренировка национальной сборной Украины по боксу в преддверии чемпионата Европы, который состоится в Харькове с 16 по 24 июня.Во время тренировки главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский объявил состав команды, которая будет бороться за медали и лицензии на чемпионат мира.49 кг - Назар Куротчин52 кг - Дмитрий Замотаев56 кг - Николай Буценко60 кг - Юрий Шестак64 кг - Мгер Оганисян69 кг - Евгений Барабанов75 кг - Александр Хижняк81 кг - Владимир Скрипка91 кг - Рамазан Муслимов91+ кг - Виктор ВыхристНапомним, что чемпионат Европы - один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу в Гамбурге этой осенью. Участие в чемпионате примут более 250 сильнейших боксеров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира 2017.