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Беллью не прочь сразиться со 160-килограммовым Фьюри

Беллью не прочь сразиться со 160-килограммовым Фьюри

Если экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) повременит с интенсивной сгонкой веса, он может рассчитывать на поединок против соотечественника Тони Беллью (29-2-1, 19 КО). По словам последнего, их представители даже успели пообщаться на предмет возможной встречи Тони и Тайсона в ринге.

«Мои люди разговаривали с его людьми, так что да — он был одним из вариантов. Я знаю, вы скажете, что он настоящий гигант и очень большой парень. Что ж, он действительно один из самых крупных парней в этом весе, но он не является сильным панчером, а в нынешней форме ещё толще, чем я», — отметил Беллью в интервью BoxingNewsOnline.

«Буду с вами откровенен. Вышел бы я в ринг против Тайсона, победившего Владимира Кличко? Да ни за что. Буду ли я драться со 160-килограммовым парнем? Да, да и ещё раз да. Так что наш бой возможен. Тайсон давно не выходил в ринг, он явно покрылся ржавчиной. Нужно посмотреть на него. Он великолепный боец, и я надеюсь, что он вернётся, потому что это будет здорово для супертяжёлого веса и всего мира бокса. Больше всего я хочу увидеть его поединок с Энтони Джошуа, а если нет, то возможен бой Тайсона Фьюри и "Толстяка” Беллью».

Напомним, что Фьюри не выступает с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко, отобрав у него титулы WBA/IBF/WBO/IBO. Экс-чемпион мира тяжёлом весе Беллью 4 марта этого года одержал победу (ТКО 11) над Дэвидом Хэем, успешно дебютировав в супертяжёлой категории.
По материалам: vringe.com
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