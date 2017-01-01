Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) и обладателя «временного» титула по той же версии грузина Автандила Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) сорван.Это произошло из-за ареста Хурцидзе по подозрению в связях с группировкой российского вора в законе Раждена Шулая, сообщает Boxing News со ссылкой на промоутера боя Фрэнка Уоррена.Хурцидзе был в числе 33 членов группировки и связанных с ней людей, арестованных в четверг, 8 июня, в Нью-Йорке. Они обвиняются в заказных убийствах, рэкете, мошенничестве, наркоторговле, торговле оружием и других преступлениях.«При таких обстоятельствах его бой с Сондерсом, запланированный на 8 июля, не может состоятся в назначенный день. Промоутер грузинского боксера Лу ДиБелла сообщил, что он не сможет приехать к этому моменту», — рассказал Уоррен. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о переносе поединка.Сам Хурцидзе в свое аккаунте в Facebook написал, что произошедшее является большой ошибкой, а сам он ни в чем не виновен.