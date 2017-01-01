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Зимин: Скорее всего, Кличко проведет реванш, чтобы получить деньги
Зимин: Скорее всего, Кличко проведет реванш, чтобы получить деньгиСоветский и российский тренер по боксу Александр Зимин в интервью «Газете.Ru»
поделился мнением о возможном матче-реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям /IBF/IBO/ WBA Super британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО). Ранее стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) освободила британца от обязательной защиты титула IBF, чтобы он мог провести реванш с украинцем.

«Джошуа прогрессирует, и на фоне успеха в первом бою у него появляется еще больше желания победить. Но у Кличко тоже есть чем ответить, если британец эмоционально сорвется. На Владимира нельзя бежать бешено и беззащитно. Однако в целом Кличко не будет легко, по-моему, его время уходит.

Стоит ли Кличко возвращаться на ринг, учитывая, что все призывают его завершить карьеру? Это его личное решение, но ему не мешало бы прислушаться к опытным людям и поберечь свое здоровье. Скорее всего, он проведет реванш, только чтобы получить деньги. Но восстановиться и стать прежним ему уже сложно, все-таки возраст сказывается.

У Владимира уже не та выносливость, скорость теряется с каждым раундом, и поэтому он перестал реагировать и стал проигрывать. В первом бою Кличко сумел послать Джошуа в нокдаун, но ему не хватило скорости, которой он больше не может себя обеспечивать на 10–12 раундов. В этом вся проблема украинца.

Возможно, ему помогут какие-то легальные медицинские аппараты для восстановления, но все равно это все сложнее», — сказал Зимин
По материалам: Газета.ru
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