Салидо хочет больше денег за реванш с Ломаченко

Команды украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) и экс-чемпиона в двух категориях мексиканца Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО) продолжают переговоры о реванше. Скорее всего, главным камнем преткновения к подписанию контракта остаются финансовые запросы Орландо.Так, последнее предложение Top Rank, представляющей интересы Василия, мексиканец отверг.«Top Rank сделала предложение, но Орландо счёл его некорректным, — заявил менеджер Салидо Шон Гиббонс в интервью ESPN Deportes. — Его промоутер Фернандо Бельтран усердно работает над тем, чтобы Салидо получил желаемое вознаграждение за реванш с Ломаченко».Напомним, что в марте 2014 года Салидо спорно победил Василия по очкам, не позволив украинцу стать автором рекорда, завоевав титул чемпиона мира уже во втором поединке на профи ринге. Если сторонам всё же удастся договориться, реванш планируется провести в августе.