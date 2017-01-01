У Дениса Беринчика поменялся соперник

10 июня в Будакаласе (Венгрия)(5-0, 3 КО) проведет свой первый бой за пределами Украины в качестве профи. Противостоять Денису в 8-раундовом бою будет опытный боксер из Испании, экс-чемпион мира WBA в легком весе(32-10-2, 19 КО), сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.Изначально Беринчик должен был боксировать с Абдул-Азизом Иссой Гарба (4-0-0, 3 КО), однако боксер не был допущен Федерацией бокса Бельгии по рекомендации медицинской комиссии.В этот же вечер украинец(19-0, 5 КО) в рейтинговом 8-раундовом поединке выйдет в ринг против бразильца(21-12-0, 21 КО).Трансляция поединков состоится 10 июня на телеканале «Интер» в 23:00.