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Леннокс Льюис советует Энтони Джошуа паковать чемоданы

Леннокс Льюис советует Энтони Джошуа паковать чемоданы

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис советует соотечественнику Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) не зацикливаться на выступлениях в родных стенах, а отправляться колесить по мировым аренам.

И в первую очередь, считает Льюис, нужно завоевать сердца американских любителей бокса.

«Как по мне, если ты — чемпион мира, то и драться должен по всей планете. Это развивает тебя и как бойца, и как личность. За тебя могут топить в Англии, но потом ты попадаешь в Америку — и тебя никто не знает. Потому надо завоёвывать фанов и там тоже. Это вопрос наследия. Али дрался в Африке, и моей целью было там выступить. Я и выступил», — рассказал таблоиду The Sun Леннокс.

По словам Льюиса, теперь, куда бы он ни поехал, его везде узнают и подходят поздороваться.

«Поначалу, когда я только начинал выступать в США, меня зафукивали, так как, понимаешь ли, приехал в их страну какой-то британец. Но после победы народ там такой: "Нормально, с этим бриттов всё ОК, хорошо боксирует". Меня приняли, как неплохого бойца», — резюмировал Леннокс.

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По материалам: vringe.com
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