IBF освободила Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с Кличко

Сегодня, 10:03 0 | Единоборства / Бокс

Международная Федерация Бокса (IBF) освободила Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) от обязательной защиты титула чемпиона мира в супертяжёлом весе ради матча-реванша с



Ранее Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, направил в IBF прошение об отсрочке титульного боя против обязательного претендента в лице болгарина Кубрата Пулева (25-1, 13 КО), которое было принято на специальном съезде федерации.



В постановлении IBF говорится, что победитель поединка Джошуа — Кличко II обязан провести незамедлительный поединок с обязательным претендентом Кубратом Пулевым.



В настоящее время ключевым вопросом является вопрос о месте проведения поединка.



«У нас есть множество вариантов, — отметил Эдди Хирн. — Нигерия, Дубай, США. В Великобритании — это стадион Миллениум в Кардиффе».

Также Эдди Хирн заявил, что переговоры с Берндом Бёнте, представляющим интересы Владимира Кличко, уже стартовали. Ожидается, что в самое ближайшее время Владимир Кличко выступит с официальным заявлением, подтверждающим его намерение провести реванш с Энтони Джошуа.



29 апреля Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Помимо титула IBF, на кону стояли пояса IBO и WBA Super. В контракте на этот бой для Кличко была предусмотрена возможность проведения немедленного реванша. Если бы IBF не предоставила британцу исключение, ему пришлось бы оставить титул IBF вакантным.

Международная Федерация Бокса (IBF) освободила Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) от обязательной защиты титула чемпиона мира в супертяжёлом весе ради матча-реванша с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), сообщает Sky Sports.Ранее Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, направил в IBF прошение об отсрочке титульного боя против обязательного претендента в лице болгарина Кубрата Пулева (25-1, 13 КО), которое было принято на специальном съезде федерации.В постановлении IBF говорится, что победитель поединка Джошуа — Кличко II обязан провести незамедлительный поединок с обязательным претендентом Кубратом Пулевым.В настоящее время ключевым вопросом является вопрос о месте проведения поединка.«У нас есть множество вариантов, — отметил Эдди Хирн. — Нигерия, Дубай, США. В Великобритании — это стадион Миллениум в Кардиффе».Также Эдди Хирн заявил, что переговоры с Берндом Бёнте, представляющим интересы Владимира Кличко, уже стартовали. Ожидается, что в самое ближайшее время Владимир Кличко выступит с официальным заявлением, подтверждающим его намерение провести реванш с Энтони Джошуа.29 апреля Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Помимо титула IBF, на кону стояли пояса IBO и WBA Super. В контракте на этот бой для Кличко была предусмотрена возможность проведения немедленного реванша. Если бы IBF не предоставила британцу исключение, ему пришлось бы оставить титул IBF вакантным.