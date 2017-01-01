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Майк Тайсон предостерегает Джошуа: Чемпионство в супертяжелом весе сводит с ума

Майк Тайсон предостерегает Джошуа: Чемпионство в супертяжелом весе сводит с ума

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон, на собственном примере знающий о всех подводных камнях жизни боксёрской знаменитости вне ринга, предостерёг британца Энтони Джошуа от распыления внимания на многочисленные соблазны. В интервью BBC Radio 5 Майк призывает Энтони, действующего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO, сосредоточиться только на боксе, а всему остальному уделить внимание уже после завершения карьеры.

«У Джошуа есть потенциал для больших свершений, — уверен Тайсон. — Однако, на него оказывается огромное давление. Я недавно был в Дубае, и там повсюду развешаны громадные постеры с его изображением.

Чемпионство в супертяжёлом весе сводит людей с ума, и вам об этом известно, не так ли? Это словно терновый венец. Все хотят тебя использовать для каких-то своих целей. Быть чемпионом мира — всё равно что быть Президентом Соединённых Штатов. Джошуа не должен позволить всему этому попасть к себе в голову, ему нужно сосредоточиться на боксе. Когда ты начинаешь думать о деньгах, девочках и таком подобном, ничего хорошего не жди. Никакой религии и всего остального — займёшься этим, когда завершишь карьеру.

Посмотрим, справится ли Энтони с этим. Это его время. Я могу ошибаться, всё-таки я не Евангелие от бокса, но он впечатлил меня против Кличко».

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По материалам: vringe.com
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