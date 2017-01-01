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Названо место проведения боя Головкин – Альварес

Названо место проведения боя Головкин–Альварес

Бой чемпиона мира по версиям WBF/WBC/IBF/IBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49-1-1, 34 КО) состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщил глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя вел переговоры с представителями «AT&T-стэдиум» в Далласе (Техас), «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, «Доджер-стэдиум» в Лос-Анджелесе (Калифорния).

«AT&T-стэдиум» вмещает 100 тысяч зрителей, «Ти-Мобайл Арена» – чуть больше 20 тысяч, но выручка от продаж билетов будет сопоставима за счет более высоких цен. Кроме того, Оскар рассчитывает заработать на сопутствующих бою мероприятиях, для чего идеально подходит инфраструктура Лас-Вегаса.

«В конечном счете сыграл развлекательный фактор, – заявил Де Ла Хойя. – Люди захотят пойти на вечеринку после боя. Можно устроить вечеринки перед боем, после взвешивания. Я собираюсь организовать специальные ТВ-трансляции для мест, где люди смогут собраться и посмотреть бой с друзьями и другими болельщиками – мы рассчитываем на 35 000 мест. Поэтому люди смогу поехать в Вегас, посмотреть отличный бой и хорошо провести время».
Поединок Головкин – Альварес состоится 16-го сентября.
По материалам: Sports.ru
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