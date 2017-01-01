Абель Санчес: Бой против Джошуа вернул Кличко уважение, которое было к нему раньше

Вчера, 11:42 391 | Единоборства / Бокс

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что

«Думаю, что за последние десять лет Владимир оттолкнул от себя многих своих поклонников. Но бой против Джошуа вернул ему то все уважение, которое было к нему раньше», – сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio. - И Кличко, и Энтони провели отличный поединок, они оба сражались как настоящие воины.



Надеюсь увидеть матч-реванш между ними, потому что может получиться даже лучше, чем в первый раз. Сейчас они уже знают друг друга и знают, что болельщики ценят хороший бой.



Безусловно, Джошуа – это спортсмен, на которого будут ходить люди. В отличие от того парня (



Он говорит глупые вещи в своих интервью – совсем не то, чего от него ждут болельщики. Возможно, это прозвучит для него смешно, но думаю, что люди заплатили бы много денег за то, чтобы увидеть, как Джошуа его побьет».



Читайте также: В команде Джошуа готовятся к реваншу с Кличко Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что Владимир Кличко в бою против Энтони Джошуа вернул к себе уважение, потерянное в последние 10 лет.«Думаю, что за последние десять лет Владимир оттолкнул от себя многих своих поклонников. Но бой против Джошуа вернул ему то все уважение, которое было к нему раньше», – сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio. - И Кличко, и Энтони провели отличный поединок, они оба сражались как настоящие воины.Надеюсь увидеть матч-реванш между ними, потому что может получиться даже лучше, чем в первый раз. Сейчас они уже знают друг друга и знают, что болельщики ценят хороший бой.Безусловно, Джошуа – это спортсмен, на которого будут ходить люди. В отличие от того парня ( Тайсон Фьюри ), который взял пару титулов и ушел в отставку, растолстев.Он говорит глупые вещи в своих интервью – совсем не то, чего от него ждут болельщики. Возможно, это прозвучит для него смешно, но думаю, что люди заплатили бы много денег за то, чтобы увидеть, как Джошуа его побьет».