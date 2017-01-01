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Де ла Хойя: Мейвезер — лучший боксер на планете, бой с Макгрегором будет ужасен

Де ла Хойя: Мейвезер — лучший боксер на планете, бой с Макгрегором будет ужасен

Промоутер Оскар де ла Хойя ответил на резкие слова главы UFC Дэны Уайта в свой адрес. Уайт нелестно отозвался о де ла Хойе за его критические слова о поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Он назвал мой бой отстойным, и я говорю то, же самое: его бой будет ужасен. Макгрегор не боксёр, — цитирует де ла Хойю ESPN. - И он выйдет против лучшего бойца нашего поколения Мейвезера? И он думает, что он побьёт его, не проведя ни одного боя? Это невозможно. Я не смог побить его. Мы знаем, кто такой Мейвезер — лучший боксёр на планете. А следовательно, это будет лёгкий бой для него».
По материалам: Чемпионат.com
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