Андре Уорд: Тренер Ковалева сам звонил нам и жаловался

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) настаивает, что тренер россиянина Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 КО) Джон Дэвид Джексон сам позвонил ему и попросился в его команду. В итоге переход не состоялся, а Джексон заявил, что его пытались переманить.«Это факт, что он позвонил нам, 100%-ный, — цитирует Уорда Boxing Scene. - Просто подумайте о логике, если бы мы ни с того ни с сего звонили тренеру Ковалёву и пытались переманить его, зная о реванше. Он подставил себя, сказав: „Если бы они приняли моё предложение, я мог бы быть там". Что это говорит о нём, его команде и всём происходящем?Мой юрист общается с Джексоном. До боя они не слишком часто связывались. После Джексон начал жаловаться на то, как с ним обращаются. Жаловался на русского тренера. На то, что не понимает инструкций, которые дают Ковалёву на ринге. На то, что Ковалёв скверно ведёт себя с ним. Как я мог всё это узнать?Он выдвинул возмутительные финансовые требования. Моя команда сказала: «Это мы оказываем тебе услугу, принимая тебя». Я уважаю Джона Дэвида, но один момент переварить не смог — если ты так поступаешь со своим лучшим бойцом, как я могу доверять тебе в зале? А потому мы с Вёрджилом Хантером приняли решение за две минуты».17 июля в Лас-Вегасе состоится матч-реванш, в котором Ковалёв попытается вернуть себе титулы чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года.