Андре Уорд: Тренер Ковалева сам звонил нам и жаловался

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) настаивает, что тренер россиянина Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 КО) Джон Дэвид Джексон сам позвонил ему и попросился в его команду. В итоге переход не состоялся, а Джексон заявил, что его пытались переманить.
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