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Владимир Кличко: От поражения я добился большего успеха, чем если бы я выиграл

Владимир Кличко: От поражения я добился большего успеха, чем если бы я выиграл

Бывший чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) на своей странице в Linkedin выложил статью под названием «Когда поражение как победа», посвящённую недавнему поединку с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), в котором он потерпел досрочное поражение. В этой статье он отметил рост признания болельщиков, несмотря на то что ему не удалось победить.

«В преддверии боя я был на сто процентов уверен, что выиграю. Я подготовился к бою так хорошо, как только мог, и чувствовал, что нахожусь в лучшей форме в своей жизни… Я не смог достичь своей цели — победить, но на самом деле я получил гораздо больше от этого боя. Я никогда не думал, что скажу так, но от поражения я добился большего успеха, чем если бы я выиграл. Болельщики и энтузиасты этого спорта по всему миру отмечают моё выступление и выражают свою признательность. Даже мой соперник выразил своё уважение мне.

Обратная связь, которую я продолжаю получать после этого вечера бокса, ошеломительна. Комментаторы говорят, что я продемонстрировал величие даже в поражении. Журналисты неоднократно писали, что я покинул ринг героем, несмотря на поражение. «Кличко оказался сильнее в поражении, чем был когда-либо с победой», — писали они.

Мне потребовалось время, чтобы принять поражение. Тем не менее, я сразу же ощутил рост уважения и признания. Когда 29 апреля я выходил на арену стадиона «Уэмбли», меня освистывали большинство зрителей. У Джошуа, как у англичанина, было явное преимущество на домашнем ринге. Но когда я покидал ринг, то по моей коже пробегали «мурашки». Десятки тысяч людей, желавших мне поражения, аплодировали мне», — написал Кличко.
По материалам: Чемпионат.com
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