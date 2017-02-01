Владимир Кличко: От поражения я добился большего успеха, чем если бы я выиграл

Бывший чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) на своей странице в Linkedin выложил статью под названием «Когда поражение как победа», посвящённую недавнему поединку с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), в котором он потерпел досрочное поражение. В этой статье он отметил рост признания болельщиков, несмотря на то что ему не удалось победить.
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