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Сергей Ковалев: Не оставлю исход поединка с Уордом в руках судей

Ковалев: Не оставлю исход поединка с Уордом в руках судей

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО) сказал, что в предстоящем реванше с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО) приложит максимум усилий, чтобы добыть как можно более убедительную победу.

«Когда они объявили победителя в нашем первом бою, я просто не мог поверить, — приводит слова россиянина BoxingScene. - Мне казалось, что мне снится кошмар. Я был уверен в победе. Но как бы я ни верил в неё, это не могло ничего изменить.

Я принял это и теперь мотивирован ещё больше. Я не оставлю решение о победителе в руках судей. В прошлый раз они подарили Уорду мои пояса, так что я не могу полагаться на них.

Теперь я верну свои титулы, я должен либо нокаутировать его, либо одержать очень убедительную победу».

17 июля в Лас-Вегасе Ковалёв попытается вернуть себе титулы чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года.
По материалам: Чемпионат.com
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