Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится

Известный менеджер Эгис Климас, с которым сотрудничает чемпион мира WBO в первом лёгком весе Василий Ломаченко, выразил уверенность в том, что матч-реванш украинца с Орландо Салидо состоится.
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