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Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится

Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится

Известный менеджер Эгис Климас, с которым сотрудничает чемпион мира WBO в первом лёгком весе Василий Ломаченко, выразил уверенность в том, что матч-реванш украинца с Орландо Салидо состоится.

«Я верю, что этот бой состоится, и я знаю, что наш промоутер (компания Top Rank) работает над этим, — приводит слова Климаса BoxingScene. - Это бой, которого все хотят. Болельщики хотят его. Этот бой нужен, чтобы закрыть рты отдельным репортёрам. Каждый раз, когда Ломаченко выходит на ринг, кто-то вспоминает о Салидо. Так что я думаю, этот реванш будет полезен для карьеры Салидо».
По материалам: Чемпионат.com
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