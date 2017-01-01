Меры безопасности на поединке Поветкин - Руденко будут усилены

«Я считаю, что это отличный соперник для Александра, победа над которым поможет нашему боксеру вернуться в рейтинг тяжеловесов, — заявил Андрей Рябинский.— Что касается политического подтекста будущего поединка, то, безусловно, я очень боюсь разнообразных спекуляций. Опасаюсь, что будет очень много ненужных разговоров вокруг предстоящего боя. Для меня лично это — противостояние двух хороших спортсменов. Мне бы очень хотелось, чтобы бокс, как и любой другой вид спорта, был вне политики. Руденко показал себя очень доброжелательным и приятным собеседником во время переговоров, мы быстро нашли общий язык.

Будут ли применены дополнительные меры безопасности во время боя для украинских болельщиков? Да, мы сделаем все возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Обеспечим полную безопасность Андрею и всем украинским любителям бокса на время мероприятия».