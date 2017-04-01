Ковалев: Хочу наказать Уорда, он не заслужил денег, поясов и статуса чемпиона

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин(30-1-1, 26 КО) уверен в победе в реванше с чемпионом WBA/WBO/IBF американцем(31-0, 15 КО).«Я думаю, судьи ошиблись. Я отправил его в нокдаун. Думал, смогу повторить это. Не ожидал, что закончатся силы. Думаю, Уорд понимает, что не выиграл бой, — цитирует Ковалёва Boxing News 24. - Сейчас он верит в себя больше, чем перед первым боем, верит, что нашёл ключ к победе надо мной. Но 17 июня всё будет совсем по-другому.Я хочу доказать, что он не заслужил титула. Хочу вернуть свои пояса. Хочу наказать Андре Уорда, он не заслужил денег, поясов и статуса чемпиона. Для меня он не чемпион, и я его не уважаю. Для меня он ничто».«Один раз у меня дома в Челябинске 25-летняя девушка ударила меня по плечу. От ударов Уорда такие же ощущения, - цитирует Ковалева Boxing Scene. - Я не почувствовал ни одного жёсткого удара. Я не чувствовал его апперкота, а потому не блокировал его. Я не чувствовал этого удара, а судьи его засчитывали. Это прикосновения, а не удары. Шлепки. Судьи считали все шлепки за удары».Матч-реванш Уорд - Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе отнятые американцем у российского боксера в ноябре прошлого года.