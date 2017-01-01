Менеджер Ковалева: Голову Сергея хотят заполнить негативом

Менеджер российского экс-чемпиона мир в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 КО) Эгис Климас считает, что шумиха вокруг несостоявшегося перехода тренера «Крашера» Джона Дэвида Джексона в стан Андре Уорда (31-0, 15 КО) поднялась не случайно, и сейчас, когда до реванша остаётся всего ничего, в команде американца хотят максимально вывести Сергея из психологического равновесия.«Я думаю, они просто пытаются сделать всё возможное, чтобы максимально наполнить голову Сергея негативом, — полагает Климас. — Но главное то, что Джон Дэвид Джексон здесь, как вы сами видите, даёт интервью и продолжает готовить Сергея к реваншу. Думаю, эту команду трудно сломать».Матч-реванш между Уордом и Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе отнятые американцем у российского боксера в ноябре прошлого года.