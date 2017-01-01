Тренер Ковалева: Готов обсудить с Сергеем переговоры о переходе к Уорду

Джон Дэвид Джексон, тренер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО), готов обсудить с россиянином свои переговоры о переходе в команду американца Андре Уорда (31-0, 15 КО). Сторона Уорда пыталась переманить Джексона, но тот отказался.«Я сказал об этом Кэти Дуве и Эгису Климасу. Бойцу я об этом не говорил. Ему не нужно было это знать. Во-первых, этого так и не произошло. Так к чему ему об этом думать? — цитирует Джексона Boxing Scene. - Теперь он обо всем знает, и, если захочет, мы можем это обсудить. Я скажу ему: „Я здесь, остался верен тебе и никуда не ушел". А предложение было хорошим».Матч-реванш между Уордом и Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, ранее отнятые американцем у российского боксера.