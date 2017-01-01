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Роуч: Пакьяо становится все лучше и лучше с каждым днем

Роуч: Пакьяо становится все лучше и лучше с каждым днем

Тренер 38-летнего Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) Фредди Роуч доволен прогрессом филиппинского боксера в тренировочном лагере, который он проводит, готовясь к поединку с 29-летним австралийцем Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО).

«Сегодняшний спарринг прошел отлично для Мэнни, — цитирует Роуча BoxingScene. - В этом тренировочном лагере он становится все лучше и лучше с каждым днем. Сегодня он намного лучше. Я знаю, что у Мэнни есть нокаутирующая мощь, и я все еще чувствую это каждый раз, когда ловлю его удары по лапам».

Бой Пакьяо – Хорн за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, принадлежащий филиппинцу, запланирован на 2 июля в Австралии.
По материалам: Чемпионат.com
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