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Мейвезер ставит на Альвареса в бою с Головкиным

Мейвезер ставит на Альвареса в бою с Головкиным

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО), несмотря на то, что большинством аналитиков в предстоящем поединке между Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) предпочтение отдается действующему чемпиону, считает, что победу одержит «Канело», возможно, досрочную.

«Сможет ли GGG побить Канело? Уверен, что нет! — цитирует Мейвезера BoxingScene. — Я считаю, есть несколько ребят в деле, способных побить Головкина, и Альварес возглавляет этот список. Уверен, Канело побьет Головкина. Согласен, удар у GGG – на уровне, но как боксер он слишком прямолинейный, допускает слишком много ошибок.

Не думаю, что поединок пройдет все 12 раундов. Как бы там ни было, Канело сейчас — один из лучших боксеров мира. Снимаю перед ним шляпу».

Бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBF/IBO, которыми владеет Головкин.
По материалам: vringe.com
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