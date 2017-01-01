Дува: Команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалева, но он отказал

Глава промоутерской компании Main Events и представитель Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) Кэти Дува заявила, что команда чемпиона мира по версиям WBA/ WBO/IBF американца Андре Уорда (31-0, 15 КО) хотела переманить тренера российского боксера.Ранее издание BoxingScene со ссылкой на представителей Уорда сообщило о том, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон хотел перейти в команду американца перед боем-реваншем.«Это неправда. Представители Уорда обратились к тренеру Сергея и предложили ему много денег. Но он отказал им», - сказала Дува.Матч-реванш между Уордом и Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, ранее отнятые американцем у российского боксера.