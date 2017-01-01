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Усик: Наш бой с Кличко нереален

Усик: Наш бой с Кличко нереален

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) стал гостем программы «Политика чемпионов» на канале NewsOne и поделился мыслями по самым актуальным темам касающимся его карьеры.

Александр Усик, который последние два боя провел в США, планирует вернуться на украинский ринг.

«Если по срокам возвращение будет намечаться на конец августа, то хотел бы провести защиту титула в Одессе. Сезон, много отдыхающих, я там однажды боксировал и одесситы меня любят, поддерживают».

Не обошлось без традиционного вопроса по гипотетическому поединку против Владимира Кличко.

«Бой с Владимиром нереален. Возможно спарринг, но не настоящий бой. Во-первых, у нас пока разные весовые категории. Во-вторых, думаю, еще немного и он уйдет из бокса. Думаю, он еще сам не решил по поводу своего будущего. Лично я считаю, что если он еще получает удовольствие от бокса, если его это прет, то пусть остается и боксирует».

Кроме того, олимпийский чемпион Лондона поделился мыслями касательно поединка 29 апреля между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, который получился ярким и завершился победой британца техническим нокаутом.

«Владимир Кличко был великолепно готов, но Джошуа был подготовлен лучше. Мне бой безумно понравился, очень эмоциональный, особенно 5 и 6 раунды. Опыт против молодости, два воина сражались до конца».

Напомним, кроме Александра Усика, в тяжелом весе есть и другие чемпионы — Майкрис Бриедис (WBC), Денис Лебедев (WBA) и Мурат Гассиев (IBF). Украинец готов унифицировать пояса, причем, готов боксировать в любой точке мира.

По материалам: Sportarena
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