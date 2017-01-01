Рябинский: WBC будет стыдно за ситуацию с Поветкиным

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в конечном счете WBC будет стыдно за ситуацию с Александром Поветкиным.В марте 2017 года WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на 250 тыс.В прошлом году из-за уличения Поветкина в применении допинга было отменено два боя с его участием.В мае Поветкин должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но за девять дней до боя стало известно, что проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. В декабре, из-за содержания в допинг пробе россиянина остарина, был отменен его бой с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.«Было проведено внутреннее расследование, - сказал Рябинский. - Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не принимал. На эту тему идет суд в Нью-Йорке, и мы этот суд должны выиграть.Про остарин проведено внутреннее расследование, нет никаких претензий к команде. Есть другая история, о которой я не могу пока рассказывать, так как она не до конца подтверждена. Сейчас она в процессе экспертизы. Если эта история подтвердится, то я расскажу, как все получилось. Но я говорю точно: Поветкин невиновен ни в той, ни в другой историиУ нас не было проблем с WBC, это у них больше проблемы. Мне кажется, они сами понимают, что Поветкин не виновен, понимают, что мы это докажем. Конечно, любой западный промоутер бросил бы историю с Поветкиным, она требует больших денег, чтобы его оправдать.У нас не бизнес, а отношения, мы знакомы много лет. Не в моих правилах предавать людей и бросать в таких ситуациях. Мы докопаемся до истины, докажем свою невиновность. И WBC почувствует себя в этот момент неуютно, им будет стыдно, что такое произошло».Напомним, на 1 июля в Москве анонсирован поединок Поветкина с украинским боксером Андреем Руденко.