На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рябинский: WBC будет стыдно за ситуацию с Поветкиным
Рябинский: WBC будет стыдно за ситуацию с ПоветкинымГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в конечном счете WBC будет стыдно за ситуацию с Александром Поветкиным.

В марте 2017 года WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на 250 тыс.

В прошлом году из-за уличения Поветкина в применении допинга было отменено два боя с его участием.

В мае Поветкин должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но за девять дней до боя стало известно, что проба россиянина  дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. В декабре, из-за содержания в допинг пробе россиянина остарина, был отменен его бой с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.

«Было проведено внутреннее расследование, - сказал Рябинский. - Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не принимал. На эту тему идет суд в Нью-Йорке, и мы этот суд должны выиграть.

Про остарин проведено внутреннее расследование, нет никаких претензий к команде. Есть другая история, о которой я не могу пока рассказывать, так как она не до конца подтверждена. Сейчас она в процессе экспертизы. Если эта история подтвердится, то я расскажу, как все получилось. Но я говорю точно: Поветкин невиновен ни в той, ни в другой истории

У нас не было проблем с WBC, это у них больше проблемы. Мне кажется, они сами понимают, что Поветкин не виновен, понимают, что мы это докажем. Конечно, любой западный промоутер бросил бы историю с Поветкиным, она требует больших денег, чтобы его оправдать.

У нас не бизнес, а отношения, мы знакомы много лет. Не в моих правилах предавать людей и бросать в таких ситуациях. Мы докопаемся до истины, докажем свою невиновность. И WBC почувствует себя в этот момент неуютно, им будет стыдно, что такое произошло».

Напомним, на 1 июля в Москве анонсирован поединок Поветкина с украинским боксером Андреем Руденко.

Читайте также: Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным
По материалам: Р-Спорт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным
Соперником Александра Поветкина 1 июля станет украинец Андрей Руденко
Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год
Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет
Рябинский: За прием остарина полагается дисквалификация на два года
Стиверн: Поветкин принимал настоящий допинг, а я выпил энергетик
Рябинский: Бой между Поветкиным и Уайлдером должен быть организован до конца года
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Усик: Наш бой с Кличко нереален
Пулев требует от IBF не санкционировать реванш Джошуа с Кличко
Рябинский: Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA
Рябинский: WBC будет стыдно за ситуацию с Поветкиным
Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

Последние новости спорта

16:40 Усик: Наш бой с Кличко нереален 95 | Бокс

16:28 Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018 97 | Волейбол

15:26 Ролан Гаррос. Бондаренко на старте проиграла Мартич 139 | Теннис

14:49 Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде 117 | Другие виды спорта

14:28 Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг 167 | Теннис / Главные новости спорта

13:40 Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой 220 | Теннис / Главные новости спорта

13:26 Пулев требует от IBF не санкционировать реванш Джошуа с Кличко 177 | Бокс

10:41 Рябинский: Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA 226 | Бокс

10:15 Сидни Кросби: «Питтсбург» будет работать над улучшением качества игры 188 | Хоккей

09:29 Рябинский: WBC будет стыдно за ситуацию с Поветкиным 236 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой
Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT
Дмитрий Янчук и Людмила Лузан – бронзовые призеры венгерского КМ в гребле на каноэ-одиночке в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (526)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги