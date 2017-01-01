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Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы. Фото: ИТАР-ТАСС

Чемпион мира «в отпуске» по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) может вернуться в спорт после травмы, сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления - не знаю», - сказал Рябинский.

В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен.

Полный диагноз российского боксера - субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира «в отпуске» и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.
По материалам: ТАСС
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