Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Не знающий поражений 27-летний американец Эррол Спенс (22-0, 19 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), одержав досрочную победу над британцем Келлом Бруком (36-2, 25 КО), Поединок состоялся 27 мая с Шеффилде (Англия).К 11-му раунду левый глаз Брука полностью закрыла гематома, и британец без удара от Спенса опустился на колено, просигнализировав рефери о травме. Главный арбитр, досчитав до десяти, зафиксировал его досрочное поражение.После поединка Брук подтвердил факт наличия перелома глазницы. Сразу же после поединка, Келл Брук был доставлен в больницу.«Они держали меня почти до 3 часов утра, — цитирует боксёра SkySports. — Мне сделали компьютерную томографию. Да, там перелом. Такой же, как в поединке с Головкиным. Похоже, придётся снова делать операцию.Я опустошён. Начиная с 7-го раунда характер травмы прогрессировал. Я попытался драться несмотря на боль, но перед глазами двоилось. В 10-ом и особенно в 11-ом раунде я практически ничего не видел, поэтому был вынужден встать на колено. Хирург, оперировавший меня после поединка с Головкиным, сказал, что если бы я провёл в ринге ещё один раунд, то вполне мог бы остаться слепым. Много мыслей пронеслось в моей голове, но одну я запомнил: выжить сегодня, чтобы продолжить борьбу завтра.Да. Я уверен, что если бы не травма, то поединок сложился бы иначе. Но мы имеем то, что имеем. Я не победил».



Фото: boxingscene.com





