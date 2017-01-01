На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Не знающий поражений 27-летний американец Эррол Спенс (22-0, 19 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), одержав досрочную победу над британцем Келлом Бруком (36-2, 25 КО), Поединок состоялся 27 мая с Шеффилде (Англия).

К 11-му раунду левый глаз Брука полностью закрыла гематома, и британец без удара  от Спенса опустился на колено, просигнализировав рефери о травме. Главный арбитр, досчитав до десяти, зафиксировал его досрочное поражение.   

После поединка Брук подтвердил факт наличия перелома глазницы. Сразу же после поединка, Келл Брук был доставлен в больницу.

«Они держали меня почти до 3 часов утра, — цитирует боксёра SkySports. — Мне сделали компьютерную томографию. Да, там перелом. Такой же, как в поединке с Головкиным. Похоже, придётся снова делать операцию.

Я опустошён. Начиная с 7-го раунда характер травмы прогрессировал. Я попытался драться несмотря на боль, но перед глазами двоилось. В 10-ом и особенно в 11-ом раунде я практически ничего не видел, поэтому был вынужден встать на колено. Хирург, оперировавший меня после поединка с Головкиным, сказал, что если бы я провёл в ринге ещё один раунд, то вполне мог бы остаться слепым. Много мыслей пронеслось в моей голове, но одну я запомнил: выжить сегодня, чтобы продолжить борьбу завтра.

Да. Я уверен, что если бы не травма, то поединок сложился бы иначе. Но мы имеем то, что имеем. Я не победил».


Фото: boxingscene.com



По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Эррол Спенс: для Кличко настало время передать эстафету
Головкин – Брук: лучшие моменты боя (Видео)
Хирн: Брук вел в счете у Головкина до остановки боя
Бруку потребуется операция после боя с Головкиным
Геннадий Головкин победил Келла Брука (Фото)
Геннадий Головкин досрочно победил Келла Брука
Келл Брук: Cкорее всего, в полусредний вес я не вернусь
Льюис: Не думаю, что Бруку надо было подниматься на две категории, чтобы драться с Головкиным
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)
Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)
Виталий Кличко: Владимир уже написал свою историю в боксе и каждое его решение достойно уважения
Виталий Кличко: Виню себя за неверный совет Владимиру во время боя с Джошуа (+Видео)
Владимир Кличко пришел на программу «Большой бокс», но планов своих не озвучил (+Видео)
Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)
Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)
Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

Последние новости спорта

14:23 Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира 116 | Теннис / Главные новости спорта

12:54 Фернандо Алонсо: В следующий раз в Индианаполисе все будет проще 126 | Авто / Мото

12:32 «500 миль Индианаполиса». Победил японец Такума Сато, Фернандо Алонсо не финишировал 134 | Авто / Мото

11:25 Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео) 174 | Бокс / Видео

10:44 Мужская сборная Украины завершила выступление в отборе на ЧМ-2018 152 | Волейбол

10:10 Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT 235 | Велоспорт / Главные новости спорта

09:08 Дмитрий Янчук и Людмила Лузан – бронзовые призеры венгерского КМ в гребле на каноэ-одиночке в миксте 184 | Гребля / Главные новости спорта

08:22 Павел Тимощенко - четвертый на польском этапе КМ по современному пятиборью 172 | Многоборье

19:51 Ван Эмден выиграл 21-й этап - «разделку» на «Джиро д’Италия», Дюмулин победил в общем зачете 360 | Велоспорт / Главные новости спорта

19:17 Яна Беломоина победила в кросс-кантри на этапе Кубка мира в Германии 339 | Велоспорт / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT
Дмитрий Янчук и Людмила Лузан – бронзовые призеры венгерского КМ в гребле на каноэ-одиночке в миксте
Ван Эмден выиграл 21-й этап - «разделку» на «Джиро д’Италия», Дюмулин победил в общем зачете
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на этапе Кубка мира в Германии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (507)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги