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Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)
27 мая участниками программы «Большой бокс» на телеканале Интер были Владимир и Виталий Кличко. В программе обсуждался поединок Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа  за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super, в котором украинец потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде.
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