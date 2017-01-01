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Виталий Кличко: Владимир уже написал свою историю в боксе и каждое его решение достойно уважения

Виталий Кличко: Владимир уже написал свою историю в боксе и каждое его решение достойно уважения

Почетный и «вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил, что еще не разговаривал со своим братом относительно дальнейших вариантов развития карьеры Владимира после поражения в поединке за титулы чемпиона мира по версиямIBF/IBO/WBA Super против британца Энтони Джошуа.

Об этом Виталий рассказал в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер», заявив, что решение по поводу своей дальнейшей карьеры Владимир будет принимать сам, и любое развитие событий он воспримет с уважением, учитывая достижения брата.  

«Я знаю, как Владимир готовился к этому бою, знаю, насколько этот поединок был важен для него и сколько сил он потратил во время подготовки, чтобы подойти к сражению в оптимальной форме, - отметил Виталий. - Нам было достаточно посмотреть друг друга в глаза после боя, и я поблагодарил его за прекрасный поединок, один из лучших.  

Это ли конец эпохи? После боя прошел уже почти месяц, но ни разу в разговорах с Владимиром я не касался этой темы. Мне друзья и близкие постоянно задают этот вопрос. Этот бой и поражение брата прошли через сердца многих, и вижу, что эту неудачу многие воспринимают как личную.

Я приму любое решение брата. Если он скажет: «Достаточно», так тому и быть. На самом деле я не знаю ни одного боксера, который смог бы достичь таких результатов, как Владимир. Тяжело просто стать чемпионом мира, не говоря уже о том, чтобы собрать практически все пояса в супертяжелом весе и находиться на вершине более 10 лет. Я горжусь своим братом, и, честно говоря, сейчас доказывать кому-либо что-либо не имеет смысла. Всем, критикам, скептикам и экспертам брат все давно доказал. Если он скажет: «Я хочу еще раз выйти в ринг с Джошуа и доказать, что это была нелепая случайность, совпадение разных факторов, так сошлись звезды», я поддержу брата».

Как отметил Виталий, самый большой вопрос, готов ли Владимир еще раз пройти очень тяжелый тренировочный лагерь перед боем, учитывая все трудности подготовительного периода.

 «Не секрет, что для боксера самый большой его соперник – это он сам. Ты должен пройти через все испытания. Боксерский поединок – это десерт, который предваряют сотни раундов спаррингов, множество намотанных километров, тяжелый труд. Все это – на пределе сил, и сложно заставить себя вернуться и пройти через это, вновь войдя в ту же реку. На все эти вопросы ответ может дать только Владимир. И каждое его решение достойно уважения. Да, по результаты он проиграл поединок с Джошуа, но по эмоциям и самому бою – он победитель. Владимир показал прекрасный бокс и дал ответ всем, кто говорил, что он уже старый и не верил в него. Он выглядел свежее и активнее Джошуа, который гораздо младше его.
Владимир уже написал свою историю в боксе. И этот поединок для него, если и не выигранный, то не проигранный».
По материалам: klitschko-brothers
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